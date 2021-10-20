В Мариуполе тариф на тепло для населения решили не повышать три года

В Мариуполе существующий социальный тариф на тепло для населения останется неизменным три года, но вырастут тарифы для других потребителей. Об этом на заседании исполкома горсовета заявил директор департамента по управлению энергетическими предприятиями Константин Писмарев.



Он отметил, что город заключил трехлетний контракт с НАК «Нафтогаз» с фиксированной ценой на природный газ для населения — 7 420 грн за тысячу кубометров.



«Подписанный ранее меморандум между Ассоциацией городов, "Нафтогазом", Кабмином и Офисом президента предполагает также зафиксировать льготную цену природного газа для бюджетных организаций на уровне 16 554 грн за тысячу кубометров. Расчетный тариф составит 3 951,59 грн за ГКал. В качестве финансового обеспечения такого решения города получат увеличение поступлений доходов от налога на доходы физических лиц на 4 %», — пояснил Писмарев.



По его словам, заключение долгосрочного контракта с «Нафтогазом» и инвестиционная программа «Мариупольтеплосети» позволят в течение ближайших трех лет эффективно сдерживать рост тарифов для жителей города.



В то же время, отметил Писмарев, тариф на тепло существенно вырастет для других юридических лиц, исходя из рыночных цен на природный газ, такое требование «Нафтогаза».



Так, по состоянию на сентябрь, рыночная цена природного газа составляла 24 934 грн, расчетный тариф на тепло для юридических лиц составит 5365,18 грн за 1 гигакалорию. Соответствующее решение было принято на заседании исполкома горсовета Мариуполя.