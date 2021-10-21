На Донетчине за сутки выявили 1058 новых случаев COVID-19, умерли 68 человек

За минувшие сутки, 20 октября, в Донецкой области подтвердили 1 058 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, 368 человек выздоровели, а 68 — умерли.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины COVID-19 диагностировали у 117 336 человек. Из них 99 158 пациентов выздоровели, а 2 981 человек умерли.

С 18 октября Донецкая и еще три области перешли в «красную» зону карантина. В связи с этим предусмотрено усиление антиковидных ограничений.



За среду, 20 октября, в Украине выявили 22 415 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 701 600 человек. Из них выздоровели 2 352 835 пациентов, а умерли 62 389 человека.