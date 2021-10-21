Более 22 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За среду, 20 октября, в Украине выявили 22 415 новых случаев заражения коронавирусом, что на 3 503 случая больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 8 036 пациентов, а 546 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



Вчера госпитализировали 4 892 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 701 600 человек. Из них выздоровели 2 352 835 пациентов, а умерли 62 389 человека.

С 18 октября Донецкая и еще три области перешли в «красную» зону карантина. В связи с этим предусмотрено усиление антиковидных ограничений.