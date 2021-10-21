Украина нарушила права переселенцев запретом голосовать на выборах — ЕСПЧ

Запрет на право проголосовать на местных выборах внутренне перемещенным лицам из зон конфликта в Украине является нарушением Европейской Конвенции по правам человека. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека по делу «Селигененко и другие против Украины», передает «Европейская правда».



Четверо заявителей, трое из которых ранее проживали в Крыму, а одна заявительница — в Донецке, после оккупации полуострова и начала боевых действий на Донбассе переехали в Киев в 2014-2015 годах. Они зарегистрировались в Киеве для голосования в местных выборах в 2015 году, но им было отказано.



Заявители обратились в украинский суд, и суды первой инстанции постановили, что право голоса на местных выборах в Украине предоставлено гражданам, которые принадлежали к своим местным громадам и проживали в соответствующих избирательных округах. Это место жительства должно было быть указано в их национальном удостоверении личности (паспорте). Это решение поддержали апелляционные суды.



ЕСПЧ единогласно постановил, что произошло нарушение статьи 1 Протокола № 12 (общий запрет дискриминации) Европейской Конвенции о правах человека.



Суд, в частности, установил, что власти не приняли во внимание особенности положение заявителей как внутренне перемещенных лиц и дискриминировали их при реализации своих прав голосовать на местных выборах.



«Суд установил, что они, как ВПЛ, находились в совершенно ином положении по сравнению с другими гражданами: они не могли просто вернуться к месту жительства в другом месте в Украине и проголосовать», — говорится в решении.



В решении суда отмечается, что заявители находились в Киеве больше года, платили местные налоги и так далее, и поэтому были заинтересованы в исходе выборов. В соответствии с законодательством того времени заявители, кроме того, рисковали потерять статус ВПЛ, если бы они сменили место жительства.



ЕСПЧ постановил, что Украина должна выплатить каждому заявителю по 4500 евро компенсации за моральный ущерб.

ЦИК Украины разрешил переселенцам голосовать на местных выборах по месту фактического проживания только в 2020 году.