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В Ощадбанке заверили, что не закроют счета пенсионеров-переселенцев, если они не успеют забрать новые карточки

21 октября 2021, 14:54

В Ощадбанке заверили, что не закроют счета пенсионеров-переселенцев, если они не успеют забрать новые карточки

Ощадбанк не будет закрывать счета внутренне перемещенных лиц, если они не успеют до 1 января 2022 года получить новые карточки вместо просроченных в период карантина. Об этом сообщил заместитель директора департамента электронной коммерции и платежных средств банка Дмитрий Баштовой, передает «Радио Свобода».

Он отметил, что автоматическое продление действия карточек имеет много рисков как для банка, так и для клиентов, и его вводили, как кратковременную меру. С октября эту функцию убрали для всех клиентов, кроме переселенцев. Однако с января прекратят продлять и им. Но это не означает, что изменения коснутся расчетных счетов или люди потеряют свои деньги.

«Счет у клиента как был, так и остается. Деньги, которые на нем, будут его ждать. Если клиент обратится позже, он получит эти средства без проблем. Да, карта — это ключ к счету клиента. Даже если он позже обратится в банк, он получит новую карточку, и получит все средства, которые есть на счету», — сказал Дмитрий Баштовой.

Ранее Ощадбанк объявил, что в последний раз продлевает действие просроченных платежных карточек переселенцев до 1 января следующего года. После этого автоматическое продление срока действия карточек будет прекращено, и переселенцам необходимо будет получить новые карты в отделениях банка.

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