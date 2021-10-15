ГПСУ: Пенсионеров из ОРДЛО, которые едут за новыми картами Ощадбанка через Россию, не будут штрафовать на границе

Пенсионеров, которые выезжают из отдельных районов Донецкой и Луганской областей через Россию, чтобы переоформить карты Ощадбанка, не будут штрафовать на украинской границе. Данная причина относится к основаниям гуманитарного характера. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии «Новостям Донбасса».



Он отметил, что Госпогранслужба применяет принятые на законодательном уровне изменения по непривлечению к административной ответственности лиц, которые по гуманитарным причинам вынуждены выезжать из ОРДЛО через Россию и дальше пересекать украинскую границу.



«Это все четко прописано и в постановлениях правительства — что подпадает под гуманитарную составляющую, все это мы применяем, и на данный момент количество лиц, которые привлекаются к административной ответственности, фактически сведено к нулю. Есть единицы, кого мы можем привлечь к ответственности в случае, если человек не может подтвердить цель своей поездки», — сказал Демченко.



Он подтвердил, что переоформление банковских карт для пенсионных выплат, срок действия которых истек или истекает, подпадает под состав оснований гуманитарного характера.



«В постановлениии правительства указан состав причин гуманитарного характера, этот перечень не является исчерпывающим, и в постановлении обозначено, что при возможности человек должен подтвердить цель своей поездки. То есть если у пенсионера, особенно если он едет переоформлять документы, есть такие подтверждающие документы, что, например, срок действия карточки заканчивается или уже закончился, либо есть СМС-сообщения, в которых указано, что человек должен прибыть для получения документов или карточки — это также будет одним из подтверждений того, что он едет с этой целью», — разъяснил спикер ГПСУ.



Отметим, что срок окончания действия любой банковской карты (месяц и год), в том числе и карт Ощадбанка, указан, прежде всего, на самой карте.

Ощадбанк в последний раз продлил до 1 января 2022 года просроченные карты внутренне перемещенных лиц. Их не будут блокировать во время карантина (до 31 декабря). Новые карты нужно будет забирать лично в отделениях банка в согласованное время.