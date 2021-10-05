Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

С января пенсионерам-переселенцам нужно будет лично забрать новые карты из Ощадбанка

05 октября 2021, 12:52

С января пенсионерам-переселенцам нужно будет лично забрать новые карты из Ощадбанка

Ощадбанк обещает не блокировать до нового года банковские карты пенсионеров-переселенцев, срок действия которых истекает во время карантина. Об этом говорится в сообщении банка.

Начиная с 1 января 2022 Ощадбанк прекратит автоматическое продление срока действия платежных карточек переселенцев.

«Если вы получили SMS от Ощадбанка, то перевыпущенная карта уже в отделении. Дата и время, когда ее нужно забрать, говорится в тексте SMS. Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы сможете снимать средства и рассчитываться старой карточкой только до 31 декабря 2021 (включительно)», – говорится в сообщении банка.

Читайте также:

Просроченные карты Ощадбанка: Что можно сделать без личного присутствия пенсионеров-переселенцев

С начала пандемии коронавируса в Украине просроченные карты ВПЛ продлевались уже неоднократно, предыдущее продление было до 1 октября.

Еще по теме

Люди
Пенсионеры Переселенцы
Организации
Ощадбанк

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:28
«ДНР»: От коронавируса умерли еще 33 человека
10:08
Московский суд отказался выпустить экс-главу «Миндоха ДНР» из СИЗО
09:05
«ЛНР» зафиксировала еще 27 смертей от ковида
22:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 октября
21:52
Бывший «премьер ДНР» Бородай вошел в новый созыв Госдумы России
17:01
«ДНР» признала, что картофель в Донецке подорожал необоснованно
15:06
В Донецке еще одно отделение поликлиники перепрофилировали в ковидное
12:59
«ДНР» и карантин: За неделю людей оштрафовали на 50 тысяч рублей
11:34
На неподконтрольной Донетчине резко подорожал картофель: причины
11:15
«ЛНР» озвучила график работы лифтов в Луганске на время отмены комчаса
10:20
«ЛНР»: 18 человек умерли от ковида за сутки
22:06
Донбасс. Итоги недели
21:49
«Беженцев ДНР» обидели в сериале, разрушение границы с «ЛНР» и призыв. Дайджест НД ►
14:56
В ТКГ считают, что к объединению «таможен» «ДНР» и «ЛНР» привел кризис
12:41
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком в понедельник
все новости
12:52
С января пенсионерам-переселенцам нужно будет лично забрать новые карты из Ощадбанка
12:28
«ДНР»: От коронавируса умерли еще 33 человека
12:24
Рада отстранила Разумкова от ведения двух пленарных заседаний
11:53
«Ситуация очень напряженная». Секретарь СНБО — о ковиде в ОРДЛО и Крыму
10:29
ООС на Донбассе: За сутки – 4 обстрела, без потерь
10:13
В Донецкой области за сутки от ковида скончались 42 человека
10:08
Московский суд отказался выпустить экс-главу «Миндоха ДНР» из СИЗО
09:05
«ЛНР» зафиксировала еще 27 смертей от ковида
08:12
Почти 10 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
22:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 октября
21:52
Бывший «премьер ДНР» Бородай вошел в новый созыв Госдумы России
20:59
Около 300 тысяч переселенцев недополучили пенсии
20:12
В Центре реабилитации детей в Славянске — вспышка COVID-19
18:35
За фальсификацию на выборах осуждена глава УИК на Луганщине
17:44
Разумков созывает Раду на внеочередное заседание
все новости
ВИДЕО
«Беженцев ДНР» обидели в сериале, разрушение границы с «ЛНР» и призыв. Дайджест НД ►
03 октября, 21:49
Ковид накрыл Донецк, цены на газ в Мариуполе и Краматорске. Донбасс сегодня ►
02 октября, 21:30
Как работают бесплатные автобусы в прифронтовых селах Луганской области
02 октября, 16:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция