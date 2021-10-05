С января пенсионерам-переселенцам нужно будет лично забрать новые карты из Ощадбанка

Ощадбанк обещает не блокировать до нового года банковские карты пенсионеров-переселенцев, срок действия которых истекает во время карантина. Об этом говорится в сообщении банка.



Начиная с 1 января 2022 Ощадбанк прекратит автоматическое продление срока действия платежных карточек переселенцев.



«Если вы получили SMS от Ощадбанка, то перевыпущенная карта уже в отделении. Дата и время, когда ее нужно забрать, говорится в тексте SMS. Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы сможете снимать средства и рассчитываться старой карточкой только до 31 декабря 2021 (включительно)», – говорится в сообщении банка.

С начала пандемии коронавируса в Украине просроченные карты ВПЛ продлевались уже неоднократно, предыдущее продление было до 1 октября.