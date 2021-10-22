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В НАТО разработали стратегию в ответ на действия России

22 октября 2021, 17:10

В НАТО разработали стратегию в ответ на действия России

Североатлантический альянс не будет зеркально отвечать на действия России, которая развернула в Европе новые ракетные системы. Однако будет реагировать на новые угрозы имплементацией комплекса политических и военных мероприятий. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня встречи министров обороны Альянса, передает «Укринформ».

«Министры усмотрели прогресс в нашем ответе на растущую угрозу от российских систем ракетного вооружения. Мы не будем отвечать зеркально на дестабилизирующее поведение России, и мы не намерены разворачивать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Поэтому мы имплементируем сбалансированный пакет политических и военных мероприятий, чтобы ответить на эту угрозу», — сказал руководитель НАТО.

В числе таких мероприятий он назвал существенные улучшения в системе воздушной и ракетной обороны НАТО, укрепление обычных возможностей Альянса, в частности, за счет использования боевых самолетов 5-го поколения, адаптацию к новым вызовам системы военных учений и разведки, а также повышение готовности и эффективности средств ядерного сдерживания НАТО.

В то же время, по его словам, страны-союзницы продолжат работу для усиления международной системы контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения.

Ранее сообщлось, что Россия развернула вблизи границ НАТО комплексы крылатых ракет SSC-8 (9М729), что привело к фактическому разрушению Договора о ракетах малой и средней дальности. В то же время, политическое руководство Кремля заявило о разработке новейших систем гиперзвукового оружия, которое может представлять угрозу для безопасности союзников по НАТО. В этой связи Йенс Столтенберг заявил, что ответ НАТО на эти новые угрозы будет «взвешенным и эффективным».

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