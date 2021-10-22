Украина создаст на КПВВ пункты коммуникации жителей оккупированных территорий с президентом и органами власти страны

Совет национальной безопасности и обороны поручил министерству цифровой трансформации разработать инструмент по коммуникации с органами власти Украины для жителей оккупированных территорий, которые пересекают КПВВ. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания в пятницу.



«СНБО рассматривал вопрос, каким образом восстановить конституционные права на оккупированных территориях относительно тех людей, которые пересекают линию разграничения в Донецкой и Луганской областях, а также в Херсонской области, для того, чтобы там открыть пункты, где они могли бы иметь прямую коммуникацию непосредственно с представителями власти, с президентом, с Кабинетом министров, с другими органами центральной и местной власти», — сказал Данилов.



По его словам, СНБО принял решение поручить министерству цифровой трансформации в течение двух недель разработать техническое задание для такого продукта.



«И через две недели на заседании СНБО, когда будет рассматриваться такой инструмент, в ближайшее время его ввести, чтобы у людей была такая возможность общения непосредственно со всеми органами, которые есть в нашей стране, включая президента страны», — добавил Данилов.