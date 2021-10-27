В отделениях Ощадбанка Донетчины остаются более 123 тысяч перевыпущенных карт пенсионеров-ВПЛ

В отделениях Ощадбанка в Донецкой области остаются неполученными 123,5 тысячи пенсионных банковских карт внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила начальница Донецкого областного управления Ощадбанка Светлана Ивенко на брифинге в Краматорске.



«По состоянию на 1 октября в Донецкой области общее количество пенсионеров-внутренне перемещенных лиц составляет 264,5 тысяч человек. На сегодняшний день количество неполученных карточек внутренне перемещенными лицами-пенсионерами составляет 123,5 тысячи, из них в том числе неполученных ВПЛ электронных пенсионных удостоверений — 39 тысяч», — сказала Ивенко.



Она напомнила, что просроченные карточки Ощадбанка внутренне перемещенных лиц, обслуживаемых по тарифному пакету «Мій рахунок», не будут блокироваться до 1 января 2022 года.



Банк перевыпускает карты по графику и доставляет их в свои отделения. Если клиент получил SMS от Ощадбанка, то перевыпущенная карточка уже в отделении. Дата и время, когда ее нужно забрать, указаны в тексте SMS.



«По состоянию на текущую дату в среднем в Донецкой области в Ощадбанке ежедневно получают карточки около 500 человек, в том числе где-то 10% — это доверенные лица», — отметила руководительница областного управления Ощадбанка.



По ее словам, больше всего перевыпущенных карт остается в Волновахе, Константиновке, Покровске, Славянске, Бахмуте, Мариуполе и Краматорске.