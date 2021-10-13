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В Ощадбанке объяснили, почему не продлят карты переселенцев после 1 января и как забрать новые

13 октября 2021, 19:21

В Ощадбанке объяснили, почему не продлят карты переселенцев после 1 января и как забрать новые

Ощадбанк с 1 января 2022 года прекращает дальнейшее автоматическое продление действия просроченных карт внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Новые карты нужно будет забрать лично в отделениях банка в согласованное время. Об этом сообщили в пресс-службе Ощадбанка, передает «Дом».

В банке отметили, что продление карт для переселенцев было временной мерой, направленной на защиту граждан от распространения COVID-19.

«В течение последних двух лет у всех клиентов "Ощадбанка" была возможность получить перевыпущенные карты, которые с 12 марта 2020 года (с начала карантина) своевременно доставлялись и продолжают доставляться в отделения», — напомнили в Ощадбанке.

В финучреждении считают, что у переселенцев, находящихся на подконтрольной Украине территории, была возможность получить новые карты, поскольку:

  • за прошедшие полтора года все области Украины неоднократно находились в «зеленой» карантинной зоне;
  • введенные карантинные меры не предусматривают ограничения движения транспорта;
  • отделения Ощадбанка работают в штатном режиме.

«Ощадбанк специально для клиентов из числа ВПЛ, обслуживаемых в отделениях Донецкой и Луганской областей, еще в июне 2020 года создал электронную очередь, которая дает возможность удобно получать перевыпущенные карты. Как свидетельствуют цифры, клиенты постепенно получают эти карточки», — добавили в пресс-службе.

Что касается жителей оккупированных территорий, которые зарегистрированы как ВПЛ, то требование личного получения перевыпущенной карты введено с целью обеспечения безопасности людей.

«Решение принято ради безопасности граждан, которые вынуждены находиться на временно оккупированных территориях. Ведь есть информация о нередких случаях негуманного присвоения третьими лицами карточек и снятии средств не верифицированными лицами», — сообщили в финучреждении.

В ближайшее время Ощадбанком будет осуществлена рассылка SMS-сообщений клиентам, карточки которых были автоматически продлены.

«Дата и конкретное время, когда нужно получить перевыпущенную карточку, будут указаны в тексте этого SMS», — уточнили в банке.

Если клиент захочет выбрать другое время визита, ему будет доступна возможность записаться в отделение одним из следующих способов:

  • через официальный сайт Ощадбанка;
  • в чат-боте Ощадбанк приложений Telegram или Messenger;
  • в контакт-центре по бесплатному номеру телефона — 0 800 210 800.

У большинства переселенцев перевыпущенные в 2020 году карты Ощадбанка имеют срок действия до 2025 года.

Ощадбанк продлил до 1 января 2022 года просроченные карты внутренне перемещенных лиц. Их не будут блокировать во время карантина (до 31 декабря).

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