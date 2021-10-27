Село Старомарьевка не захватывали: Украинская сторона запросила «тишину» для доставки угля

Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) подала заявку на обеспечение режима прекращения огня для передачи гуманитарной помощи жителям села Старомарьевка. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил глава Мирненской военно-гражданской администрации, к которой относится Старомарьевка, Владимир Веселкин.



«Мы подавали заявку на "режим тишины", чтобы доставить местным жителям уголь от международной организации», — сказал Веселкин.



Накануне «военные корреспонденты» группировки «ДНР» сообщили, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Старомарьевка. В штабе операции Объединенных сил эту информацию опровергли.



Глава Мирненской ВГА Владимир Веселкин считает, что была специально «запущена» дезинформация о «захвате» Старомарьевки, чтобы оправдать обстрелы со стороны боевиков. Вчера боевики «ДНР» обстреляли село Гранитное — этот населенный пункт находится рядом со Старомарьевкой, но полностью подконтролен украинской власти и входит Мирненскую ВГА. В ответ ВСУ впервые применили боевой беспилотник «Байрактар», уничтожив огневую точку боевиков.



Село Старомарьевка хоть территориально относится к Мирненской ВГА, но по факту находится в «серой зоне» и украинская власть там не может осуществлять свои полномочия, пояснил Веселкин. Именно поэтому был запрошен «режим тишины» для доставки гуманитарной помощи.



Жители Старомарьевки ходят в школу, больницу и магазины, которые расположены в Гранитном.