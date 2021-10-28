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Адвокаты жертв MH17 сообщили о случаях запугивания и слежки

28 октября 2021, 18:29

Адвокаты жертв MH17 сообщили о случаях запугивания и слежки

Нидерландские правоохранители предложили адвокатам родственников катастрофы MH17 присоединиться к программе защиты в связи с запугиванием, которое как предполагается, совершается от имени России. Об этом сообщает нидерландское издание RTL Nieuws.

По данным журналистов, в последние месяцы участились случаи преследования адвокатов, в том числе, в их частных домах. Журналисты связывают эти инциденты с правом выступления в суде, которое в сентябре получили родственники жертв МН17.

Обычно эти юристы не играют ведущей роли в зале суда. В первую очередь там выступают прокуратура и адвокаты единственного подозреваемого, который представлен — россиянина Олега Пулатова.

В начале сентября судебный процесс возобновился и родственникам жертв дали право голоса. Им помогала группа юристов, объединенных в так называемую группу правовой помощи (RBT). Эти адвокаты уже много лет участвуют в уголовном деле и имеют доступ к материалам уголовного дела, предоставленным прокуратурой.

Восемь членов RBT были приглашены к Национальному координатору по безопасности и борьбе с терроризмом (NCTV) 22 сентября. Во время обширной презентации NCTV заявил, что Россия разными способами пыталась воспрепятствовать и запугать адвокатов.

Двое адвокатов, в частности, заметили слежку за их жилищем после судебного заседания в Схипхоле. Еще один юрист увидел у себя дома двух подозрительных мужчин в солнечных очках. В общей сложности NCTV было сообщено о четырех инцидентах.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. 

Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Международная следственная группа пришла к выводу , что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию  в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.

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