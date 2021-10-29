Просроченные карты Ощадбанка для переселенцев могут продлить после 31 декабря

Действие просроченных платежных карт Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут продлить и после 31 декабря 2021 года. В то же время перевыпуск карт продолжается, их ежемесячно доставляют в банковские отделения. Об этом сообщила начальница Донецкого областного управления Ощадбанка Светлана Ивенко, передает «Дом».



Она напомнила, что продление действия карт для проживающих на оккупированной территории Донбасса Ощадбанк вводил в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.



«Мероприятия по продлению действия карт Ощадбанком проводились как временная превентивная мера, которая направлена в первую очередь на защиту граждан от COVID-19», — пояснила Ивенко.



Ощадбанк ранее заявил, что 1 января 2022 года остановит автоматическое продление карт для ВПЛ. Однако теперь возможность продления не исключается, о чем сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.



Такая мера возможна, поскольку незаконные вооруженные формирования продолжают блокировать работу контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения и вводят новые ограничения для тех, кто хочет выехать на подконтрольную Украине территорию. Это означает, что в случае остановки автоматического продления карт пенсионеров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей, они должны будут лично явиться в отделения на подконтрольной территории.



Тем временем, как заверила начальница Донецкого областного управления Ощадбанка, перевыпущенные карты для переселенцев продолжают поступать в отделения банка.



«Карты за этот период, то есть с 12 марта 2020 года, продолжали доставляться ежемесячно в отделения банка и продолжают доставляться», — сообщила Ивенко.