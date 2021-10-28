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В ТКГ обсудили возможность продления просроченных карт Ощадбанка для пенсионеров-ВПЛ

28 октября 2021, 13:21

В ТКГ обсудили возможность продления просроченных карт Ощадбанка для пенсионеров-ВПЛ

На заседании Трехсторонней контактной группы 27 октября обсуждался вопрос возможного продления пенсионных платежных карт Ощадбанка. Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ.

Как отмечается, в рамках подгруппы по социальным и экономическим вопросам отдельное внимание было уделено необходимости снятия ограничений для жителей неподконтрольных территорий для пересечения линии соприкосновения на КПВВ «Станица Луганская».

«Также согласовали рассмотреть возможность продления платежных карт Ощадбанка для выплаты пенсий из-за ухудшения эпидемического состояния COVID-19», — говорится в сообщении.

Украинская делегация подчеркивает, что продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения пленных, открытия КПВВ, строгого соблюдения режима прекращения огня и выполнения решений Парижского саммита.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 10 ноября.

Ощадбанк продлил до 1 января 2022 года просроченные карты внутренне перемещенных лиц. Их не будут блокировать во время карантина (до 31 декабря).

В отделениях Ощадбанка в Донецкой области остаются неполученными 123,5 тысячи пенсионных банковских карт внутренне перемещенных лиц.

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