Отстроили 800 домов: В Донецкой области завершился очередной этап восстановительных работ

В Донецкой области подвели итоги второго этапа работ по восстановлению домов, поврежденных в результате боевых действий.



Как сообщили в Донецкой ОГА, к работам по восстановлению жилья привлекались подразделения ГСЧС из всех регионов Украины.



«Подразделениям ГСЧС удалось в течение 2021 года восстановить более 800 жилых домов вдоль всей линии разграничения. Всего же за весь период восстановительных работ отстроено более 3000 домов, которые получили повреждения в результате обстрелов со стороны российских войск», — отметили в ОГА.



Заместитель председателя облгосадминистрации Вадим Филашкин вручил спасателям, которые участвовали в восстановительных работах, памятные нагрудные знаки «За развитие Донетчины», почетные грамоты и благодарности Донецкой ОГА.

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