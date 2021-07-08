Новый этап восстановления жилья в прифронтовой зоне Донетчины стартует в сентябре

В Донецкой области следующий этап восстановления жилых домов, поврежденных обстрелами, начнется в сентябре. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, передает пресс-служба ОГА.



По его словам, согласно данным на 29 июня, в регионе было разрушено или повреждено 13 922 жилых дома. За два года удалось восстановить 2 032 дома. Для этого из регионального материального резерва Донецкой области выделялись материалы на общую сумму более 35 млн грн.



«В сентябре будет новая ротация. Сейчас происходит пополнение материального резерва для восстановления домов», – сказал Кириленко.



Директор департамента гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА Игорь Бойко добавил, что для обеспечения следующего этапа восстановительных работ в сентябре объявлены тендеры на закупку материалов.



«По основной массе материалов тендеры уже состоялись. На днях будет последний тендер по шиферу. Тех материалов, которые будут закуплены, хватит для восстановления примерно 400 домов», – сообщил Бойко.



Он отметил, что в этом году восстановлено уже 419 домов.

Весной на Донетчине стартовал очередной этап работ по восстановлению жилья. К работам были привлечены 150 сотрудников ГСЧС, из них 120 человек прибыли из других регионов страны. В июне в их составе прошла ротация.