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Лавров упомянул фейк, рассуждая о желании Украины «втянуть» РФ в конфликт на Донбассе

01 ноября 2021, 14:47

Лавров упомянул фейк, рассуждая о желании Украины «втянуть» РФ в конфликт на Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина пытается создать провокационную ситуацию на Донбассе, чтобы втянуть Россию в боевые действия. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу «Россия 24.

«Да, обострение налицо. Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в какие-то силовые действия», — сказал Лавров.

Далее он озвучил фейк о том, что министр обороны Украины Андрей Таран якобы отрицал применение ударного беспилотника «Байрактар» на Донбассе. Впервые «опровержение» Тарана опубликовал украинский сайт «Диалог», однако впоследствии редакция заявила, что портал был взломан. Применение «Байрактара» подтверждал Генеральный штаб ВСУ, также этот инцидент прокомментировал президент Владимир Зеленский.

При этом в интервью Лавров назвал сообщения о применении «Байрактара» на Донбассе «загадочной историей».

«Командующий вооруженными силами Украины заявляет, что это вооружение было применено, а министр обороны говорит, что ничего подобного не случилось. Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгодней, показать "крутость", что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение Минских договоренностей или сказать, что они все-таки выполняют Минские договоренности и предложить собраться в Нормандском формате», — подчеркнул глава МИД РФ.

Перспективы проведения встречи глав МИД в Нормандском формате Лавров охарактеризовал словами «встреча ради встречи нам не нужна».

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