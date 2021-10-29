Президент Владимир Зеленский заявил, что ударный беспилотник «Байрактар» на Донбассе был использован украинской армией в целях защиты.



«Мы не наступаем, мы только отвечаем. Кстати, мы отвечаем согласно тем договоренностям по режиму прекращения огня. Именно в этом формате и продолжит действовать Украина. Что касается БПЛА и другого оружия, я считаю что в Украине она именно для защиты», — подчеркнул президент, выступая на брифинге в Одессе.



По словам Зеленского, когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает. «И дальше будет действовать именно по этому принципу», — резюмировал глава государства.

26 октября на Донбассе украинские военнослужащие впервые применили ударный беспилотник «Байрактар». Согласно сообщению Генштаба, беспилотник нанес удар по гаубице боевиков после того, как из нее обстреляли позиции ВСУ, в результате чего двое военнослужащих получили ранения, а один погиб. Подчеркивается, что БПЛА не пересекал линию соприкосновения.



Беспилотники «Байрактар», которые Украина купила у Турции, с весны этого года патрулируют не только воздушное пространство Донбасса, но и юг и север Украины.



Действующие на Донбассе с 27 июля 2020 года «меры по усилению режима прекращения огня» предусматривают, в частности, запрет на открытие огня и запрет на использование любых видов летательных аппаратов. Вместе с тем документ допускает открытие ответного огня в случае наступательных действий противника и при наличии соответствующего приказа военного руководства.