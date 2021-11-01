Открывать мобильные коронавирусные госпитали в Донецкой области не требуется — глава ОГА

В Донецкой области нет необходимости открывать мобильные госпитали для больных COVID-19. Об этом на брифинге сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



«Мобильный госпиталь, я объяснял — это был резервный вариант на второй волне, он не был, к счастью, использован. В стационарных больницах было 55% загруженность, до 70% доходило», — сказал глава ОГА.



По его словам, во время второй волны было задействовано фактически 17-20. Общее количество больниц в распоряжении — 34. При увеличении количества госпитализированных это позволяют развернуть дополнительные койко-места с кислородом. Если закончатся и эти места, то в области готовы открывать мобильные госпитали в Краматорске и Мариуполе.



«Но проблема — медицинского персонала, его не комплект более 30%. Поэтому обслуживать логично и правильно в больницах, которые уже развернуты», — подытожил Кириленко.

Ранее сообщалось, что Донецкая область лидирует по заполненным ковидным отделениям — занято 90% мест в больницах, что стало рекордным показателем среди всех регионов Украины.