Для переселенцев приобретут жилье еще на более 12 миллионов гривен

В четырех областях приобретут жилье для внутренне перемещенных лиц на общую сумму 12,2 млн грн, сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Комиссия по рассмотрению перечня объектов и мер, которые могут реализовываться за счет средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на мероприятия по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины, одобрила 8 предложений органов местного самоуправления по приобретению жилья для переселенцев.



«Это решение позволит приобрести 28 жилых объектов для 87 ВПЛ», — отметили в Миинреинтеграции.



Жилье на выделенные средства будут приобретать:

в Херсонской области: Кочубеевском сельском совете, Аскании-Новом поселковом совете;

в Киевской области: Томашевском сельском совете, Боярском городском совете;

в Одесской области: Суворовском поссовете, Авангардовском поссовете;

в Полтавской области: Пирятинском городском совете, Хорольском городском совете.

От Золочевского городского совета Львовской области ожидают подачу еще одного предложения на общую сумму 404,6 тыс. грн после его доработки.



В Минреинтеграции напомнили, что при получении данной субвенции за жилье для переселенцев из местного бюджета уплачивается не менее 30% стоимости, 70% – из госбюджета. Самим внутренне перемещенным лицам для возможности пользования жильем нужно только стать на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилья. При этом от переселенцев не требуется никаких взносов.