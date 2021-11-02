За пытки пленных «оперуполномоченному МГБ ДНР» объявлено заочное подозрение

Участнику группировки «ДНР», который незаконно задерживал и пытал людей, а затем передавал их в тюрьму «Изоляция», объявлено заочное подозрение. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.



Правоохранители установили, что 34-летний житель Донецка в 2017 году вошел в состав незаконного военизированного формирования «МГБ ДНР».



«Задачей "оперуполномоченного" было выявление и лишение свободы проукраинских настроенных граждан, а также применение физического и психологического насилия для получения необходимых террористам "признаний". Злоумышленник избивал и запугивал пленных, пытал, погружая голову человека в емкость с водой и т.п. В дальнейшем боевик доставлял пленников на базу "МГБ" — в тюрьму "Изоляция", где над ними продолжали издеваться, применять пытки, использовали для принудительного труда», — рассказали в полиции.



Как отмечается, боевик скрывался под вымышленным именем, однако полиция установила его личность, а также установлены потерпевшие.



Мужчине заочно сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК) и незаконном военизированном формировании (ст. ч. 1 ст. 260 УК), в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК).



Согласно действующему законодательству, подозреваемый может быть осужден заочно и после задержания сразу отправлен в места лишения свободы.



В полиции отметили, что за нарушение законов и обычаев войны на территории базы «МГБ ДНР» к ответственности привлекаются 18 человек, из них восемь «оперуполномоченных».