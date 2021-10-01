Пилили зубы, подключали ток: На Донетчине будут судить восьмерых тюремщиков «Изоляции»

Полицейские направили в суд обвинительные акты в отношении двух организаторов и шести конвоиров подпольной тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.



Досудебное расследование продолжалось семь лет, правоохранители провели следственные действия с более полсотни бывших пленных «Изоляции», которые сейчас живут в разных областях Украины.



Следствие установило, что в июне 2014 года на территории захваченного боевиками бывшего завода изоляционных материалов в Донецке была организована подпольная тюрьм для граждан с проукраинской позицией — как участников АТО/ООС, так и гражданских жителей.



Для обеспечения функционирования тюрьмы была создана преступная организация. Руководили застенком двое жителей Донетчины 39 и 48 лет, которые находились в должности начальника «службы Специальных операций МГБ ДНР», контролируемой РФ.



«Злоумышленники проводили допросы с применением к пленным пыток: подключали к различным органам электроток, спиливали зубы, насиловали, проводили имитацию расстрела и захоронения живьем с забиванием гвоздей в гроб. Кроме того, тюремщики организовали эксплуатацию потерпевших, которых выгоняли на принудительные работы: разгрузка боеприпасов, ремонт боевой техники, строительство дорог, уборка в "резиденции руководства". Истощенные люди были вынуждены работать с утра до позднего вечера, часто без пищи и воды, под охраной конвоиров с автоматами, которые издевались над заключенными. Также пленников заставляли разбирать награбленный в захваченных предприятиях товар, в том числе просроченные продукты питания, которые затем фасовали в новую упаковку и продавали жителям в больших магазинах», — описывают правоохранители издевательства над узниками «Изоляции».



По делу проходят 34 потерпевших, среди которых мужчины и женщины разного возраста, есть пенсионеры и 18-летний юноша.



Фигурантам заочно предъявлено обвинение в участии в преступной организации (ч. 1 ст. 255 УК Украины), незаконном военизированном формировании (ч. 1 ст. 260), жестоком обращении с гражданским населением (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438), торговле людьми (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 149). Кроме того, шесть конвоиров обвиняются по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации).



Согласно действующему законодательству, обвиняемых могут осудить заочно и после задержания сразу отправить в места лишения свободы.