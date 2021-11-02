Рада приняла госбюджет на 2022 год в первом чтении

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о государственном бюджете на 2022 год. Такое решение поддержали 273 народных депутата на заседании 2 ноября.

До первого чтения нардепы подали 3 320 поправок в бюджет, из которых комитет учел частично или полностью меньше половины из них. В частности, на 6,51 миллиарда гривен увеличили доходы бюджета благодаря НДС с импортированных товаров.



В проекте бюджета доходы предусмотрены на уровне 1,267 триллиона гривен. Расходы — 1,442 триллиона гривен.



Дефицит госбюджета предусмотрели на уровне 3,5% ВВП, что составляет 188 миллиарда гривен. Рост экономики ожидается на уровне 3,8%.



Среднемесячная зарплата заложена на уровне 15 300 гривен, среднегодовой курс доллара — 28,6 гривны.



Расходы на безопасность и оборону составят 5,95% ВВП — 319,4 миллиарда гривен. На образование планируют потратить 185,6 миллиарда гривен. Расходы на сферу здравоохранения в следующем году предлагают установить на уровне 197,2 миллиарда гривен.



Также предусмотрен рост минимальной зарплаты: до 6 500 гривен с 1 января 2022 года и до 6 700 гривен с 1 октября 2022 года.