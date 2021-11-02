Министр обороны Андрей Таран подал в отставку

Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.



Таран занимал должность министра обороны с 4 марта 2020 года.



Как сообщалось, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что у Андрея Тарана «есть жалобы на состояние здоровья», в связи с чем министерство может возглавить другой человек.



Позднее стало известно, что возможным кандидатом на назначение на должность министра обороны Украины является Алексей Резников, а на пост министра вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (вместо Резникова) рассматривается кандидатура нардепа от «Слуги народа» Ирины Верещук.



1 ноября Резников подал заявление об отставке с поста вице-премьер – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.