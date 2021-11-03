Гармаш рассказал, кто может занять должность Резникова в ТКГ

В связи с увольнением Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий больших кадровых изменений в рамках Трехсторонней контактной группы не ожидается. Об этом заявил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в эфире телеканала «Украина 24».



Как известно, кандидатура Резникова внесена президентом Украины на пост министра обороны.



«По моему мнению, не очень логично, если министр обороны будет первым заместителем главы делегации на мирных переговорах. Скорее всего, Алексей Резников сдаст эту позицию — первого заместителя главы делегации, — хотя я знаю, что он будет продолжать заботиться о нашей работе. В наших общих чатах он остается, а все замены, скорее всего, будут происходить в рамках делегации. Я думаю, что должность в делегации или вице-премьера не идет в наследство, скажем так, к должности министра реинтеграции», — сказал Гармаш.



Он предположил, что должность Резникова как замглавы украинской делегации в ТКГ займет либо глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин, либо председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.



«Поэтому мы предполагаем, что замены будут в рамках делегации т.е., скорее всего... предполагается, что позицию Резникова займет Андрей Костин, а может быть, Александр Мережко, который сейчас является заместителем главы делегации и в последнее время ведет непосредственно переговоры с Россией. Мы не ожидаем больших кадровых трансформаций или изменений в рамках делегации», — сказал Гармаш.

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес кандидатуру Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.