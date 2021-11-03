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Справка ВПЛ не требуется: В Украине внесли изменения в порядок оформления паспорта

03 ноября 2021, 20:26

Справка ВПЛ не требуется: В Украине внесли изменения в порядок оформления паспорта

В порядок оформления паспорта гражданина Украины внесены изменения, которые касаются подачи документов и сроков хранения изготовленных паспортов. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс SOS».

Как отмечают правозащитники, 2 ноября в «Урядовому кур’єрі» было опубликовано соответствующее постановление Кабинета министров Украины № 1109 от 1 сентября 2021 года.

Что меняется в порядке оформления паспорта:

  • Обращаться за оформлением паспорта гражданина Украины теперь можно в любое отделение Государственной миграционной службы, ЦНАПа или паспортного сервиса, независимо от места жительства и от наличия / отсутствия карантина, в том числе внутренне перемещенным лицам. Справка ВПЛ исключена из перечня документов, необходимых для подачи при оформлении паспорта.
  • Изготовленные паспорта хранятся в отделении в течение двух лет (раньше этот срок составлял год). По письменному заявлению срок хранения можно продлить до трех лет.
  • При оформлении паспорта впервые можно сразу получить и РНОКПП (идентификационный номер). В постановлении определен порядок обмена данными между Государственной миграционной службой и Государственной налоговой службой. Если вам необходимо посетить ГНС и внести изменения в информацию, хранящуюся в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков, миграционная служба вам об этом сообщит.
  • Для процедуры установления личности достаточно одного родственника (это может быть бывшая жена или муж, или ребенок старше 14 лет, если у него есть паспорт) или двух соседей по месту регистрации. Семейные отношения должны быть подтверждены документами.
  • Определено понятие «негодность паспорта для дальнейшего использования». Сюда входят случаи, когда паспорт / фотография имеет повреждения, не позволяющие визуально идентифицировать личность, прочитать фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, кем выдан паспорт, подпись должностного лица и дату выдачи; повреждения перфорированной серии и номера, не позволяющие установить реквизиты паспорта; исправления, в том числе внесение изменений в персональные данные лица / наименования органа / штамп/печати; повреждения, которые блокируют возможность считывания, а также внесение изменений в информацию бесконтактного электронного носителя.

«Также внесены изменения в процедуру оформления паспорта гражданина Украины в случаях, когда человек постоянно проживал за границей и возвращается в Украину. Кроме того, внесены изменения в процедуру оформления паспортных документов для лиц, находящихся на длительном лечении в заведениях закрытого типа. Теперь смогут получить новые паспорта также лица, находящиеся в следственных изоляторах», — добавили в «Донбасс SOS».

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