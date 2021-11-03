Для донецких школьников продлили дистанционное обучение

В отдельных районах Донецкой области ученики 1-4-х классов перейдут на дистанционное обучение с 8 ноября. При этом все школьники ОРДО уйдут на дистанционное обучение до 28 ноября. Об этом говорится в так называемом «указе министерства образования» при группировке «ДНР».



Ранее в школах отдельных районов Донецкой области для учащихся 1-4-х классов осенние каникулы были продлены до 7 ноября. Учащиеся 5-11-х классов перешли на дистанционное образование с 1 ноября.



Школьные каникулы в ОРДО начались еще 27 сентября из-за ситуации с коронавирусом. Ожидалось, чтло каникулы продлятся до 17 октября, однако позже их продлили до 1 ноября.