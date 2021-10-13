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«ДНР» продлила школьные каникулы до 1 ноября

13 октября 2021, 21:56

«ДНР» продлила школьные каникулы до 1 ноября

Группировка «ДНР» решила усилить меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин, сообщает его пресс-служба.

В среду состоялось очередное заседание «межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции».

Отмечается, что по итогам заседания были приняты решения, касающиеся ужесточения мер противодействия коронавирусной инфекции. Данные решения будут отражены в соответствующем «указе».

«Принято решение о продлении каникул для школьников до 1 ноября. Также есть абсолютная необходимость усилить темпы вакцинации, соблюдать дополнительные меры предосторожности лицам 65+ и ряд других мер, которые будут опубликованы непосредственно в указе», — заявил Пушилин.

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