«ДНР» продлила школьные каникулы до 1 ноября

Группировка «ДНР» решила усилить меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин, сообщает его пресс-служба.

В среду состоялось очередное заседание «межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции».



Отмечается, что по итогам заседания были приняты решения, касающиеся ужесточения мер противодействия коронавирусной инфекции. Данные решения будут отражены в соответствующем «указе».



«Принято решение о продлении каникул для школьников до 1 ноября. Также есть абсолютная необходимость усилить темпы вакцинации, соблюдать дополнительные меры предосторожности лицам 65+ и ряд других мер, которые будут опубликованы непосредственно в указе», — заявил Пушилин.