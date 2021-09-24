В школах при «ДНР» объявили о каникулах

В отдельных районах Донецкой области для школьников перенесут осенние каникулы. Это связано с повышением уровня угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.



В так называемом «министерстве образования» при группировке «ДНР» установили, что каникулы начнутся 27 сентября и закончатся 17 октября. Таким образом они продлятся 21 день. Таким образом каникулы получатся длиннее обычных.



В то же время, по информации соцсетей, вузы в ОРДО перейдут на дистанционное обучение.

Часть учебных заведений Луганска, среди которых школы, уже перешли на дистанционное обучение.