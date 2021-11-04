Верещук отвергла имплементацию «формулы Штайнмайера» до решения вопросов безопасности

Кандидатка на пост вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук не считает возможным имплементацию «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство до решения вопросов безопасности в зоне конфликта на Донбассе.



«Мы, в первую очередь, должны выполнить условия безопасности, а потом переходить к рассмотрению политических вопросов. "Формула Штайнмайера" относится к политическим вопросам. Поэтому, когда до сих пор на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию не может добраться Красный крест, когда мы не можем обменять наших пленных, мы не можем говорить о политических вопросах», — заявила Верещук, отвечая на вопрос с трибуны Верховной Рады.

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В декабре 2019 года в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и Россия согласовали коммюнике, в котором заявили, что считают необходимым имплементировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство.



«Формула Штайнмайера» подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то закон об «особом статусе» будет действовать на постоянной основе.