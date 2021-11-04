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Россия поставками оружия систематически разжигает конфликт на востоке Украины — New York Times

04 ноября 2021, 14:13

Россия поставками оружия систематически разжигает конфликт на востоке Украины — New York Times

Издание New York Times опубликовало материал, который рассказывает о поставках российского оружия и боеприпасов на Донбасс, передает «ВВС Украина».

New York Times ссылается на доклад «Оружие войны в Украине», профинансированный ЕС и правительством Германии, в котором говорится, что Россия «систематически разжигает конфликт поставками оружия» боевикам на востоке Украины.

Издание пишет, что исследование основывается на изучении фактического оружия. Изучены «десятки автоматов, гранатометов, переносных зенитно-ракетных комплексов и тысячи патронов, изъятых у задержанных или убитых сепаратистских бойцов или с удерживаемых ими позиций». Как отмечается, исследователи «проверили оружие и проследили его серийные номера и другие идентификационные признаки для производителей».

Комментируя исследование, проведенное компанией Conflict Armament Research, расположенной в Британии, New York Times отмечает, что специалисты в основном анализировали стрелковое оружие.

«Исследование установило оружие, которое, по мнению исследователей, могло попасть (на Донбасс) только из российских военных складов. Например, установили, что несколько типов гранатометов, снайперских винтовок и наземных мин никогда не использовались в украинской армии. Соответственно, их не могли захватить и потом использовать сепаратистские армии», — пишет издание.

Как отмечается, менее очевидные доказательства указывают на то, что боевики «имеют прямую линию поддержки из России». В частности, исследователи установили, что многие автоматы Калашникова, которые использовались пророссийскими групировками, имеют компоненты с идентичными серийными номерами, что свидетельствует о «прямом пути от фабрики к полю боя».

Исследователи также отследили до российских производителей 4793 патронов для малокалиберного стрелкового оружия и 43 единицы оружия, найденных на полях боя в 2014-19 годах. Производителей патронов установили с помощью маркировок на гильзах, а изготовителей оружия — с помощью серийных номеров.

«Российское правительство и российские оружейные производители не ответили на запросы о комментариях от исследователей», — отмечает New York Times.

При исследовании патронов было установлено, что использовавшиеся пули производили в течение 65 лет, а самая старая датируется 1948 годом.

Издание отмечает, что в 2014 году Россия ответила на отстранение от власти пророссийского президента Виктора Януковича «военной интервенцией, которую она никогда не признавала».

«Кремль последовательно отрицал передачу оружия в Украину, даже после того, как западные правительства задокументировали факты пересечения границы тяжелым вооружением. Среди него был и самоходный зенитно-ракетный комплекс, который сбил пассажирский самолет, убив всех 298 человек на борту», — пишет New York Times.

Издание добавляет, что последние спутниковые снимки и видео в соцсетях, показывающие пребывание российских танков и другой бронированной техники недалеко от украинской границы вызывают беспокойство по поводу возможного обострения на Донбассе.

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