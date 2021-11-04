Верещук примет участие в переговорах ТКГ на следующей неделе

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что планирует принять участие в следующем заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом она сказала журналистам на брифинге после своего назначения на должность.



«Это состоится в следующую среду. На следующей неделе я буду присоединяться к переговорному процессу, каким образом — посмотрим. Мы договорились с президентом Украины, что я буду принимать участие, а потом увидим мою роль и место», — сказала Верещук.



Она отметила, что будет акцентировать внимание на гуманитарных аспектах.



«Если мы говорим о тех вещах, которые могли бы быть решены, если бы мы разговаривали и если бы нас слышали. Мы знаем, что страдают люди, например из-за закрытых КПВВ. Та сторона не пропускает граждан Украины на подконтрольную украинскую территорию. Мы знаем, что есть проблемы, это называют, так сказать, "антиковидными мерами", но на самом деле это искусственное блокирование людям возможности пересечь админграницу», — подчеркнула Верещук.

Верховная Рада 4 ноября проголосовала за назначение Ирины Верещук вице-премьером — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Ее кандидатуру поддержали 260 голосами народных депутатов. До этого она была депутатом от фракции «Слуга народа», парламент досрочно прекратил ее полномочия.