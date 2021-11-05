Отстраненным от работы из-за отказа вакцинироваться от COVID-19 не будут выплачивать больничные

Фонд социального страхования Украины не будет оплачивать больничные работникам, отстраненным от работы из-за их отказа или уклонения от обязательной вакцинации против COVID-19, сообщает пресс-служба Фонда.



«Пособия по больничным листкам не предоставляются работникам, отстраненным от работы из-за отказа или уклонения от обязательной профилактической прививки против острой респираторной болезни COVID-19. Выплата не производится за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от исполнения обязанностей», — говорится в сообщении.



В Фонде пояснили, что выплаты в данном случае не проводятся, поскольку согласно законодательству, больничные компенсируют заработок застрахованного лица, потерянный им за время лечения.



«В случае отстранения от работы с прекращением выплаты заработной платы работника, не соблюдающего требования по обязательной вакцинации против COVID-19, факт потери заработка из-за болезни или травмы в такой период отсутствует», — пояснили в Фонде.



Как отмечается, отстранение от работы сотрудников, отказавшихся от обязательной вакцинации против коронавируса, призвано обезопасить их коллег, посетителей, учащихся, воспитанников, студентов и других от риска инфицирования и дальнейшего распространения инфекции.

Начиная с 8 ноября в Украине представителей отдельных профессий, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, начнут отстранять от работы, если человек не привит. Это касается госслужащих, служащих органов местного самоуправления и работников сферы образования. Отстранение будет длиться до момента вакцинации работника хотя бы одной дозой прививки. Те, у кого есть противопоказания к вакцинации, должны предъявить работодателю соответствующий документ.