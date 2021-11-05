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ОПОРА: Российские выборы на Донбассе для Украины еще более опасный прецедент, чем Крым

05 ноября 2021, 15:58

ОПОРА: Российские выборы на Донбассе для Украины еще более опасный прецедент, чем Крым

Проведение российских выборов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей — это еще более опасный прецедент, чем то, что происходило в Крыму. Такое мнение высказала глава правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в ходе седьмого Донбасс Медиа Форума в Киеве.

«Потому что 610 тысяч граждан, которые получили российские паспорта, стали инструментом в руках Российской Федерации для потенциальной вооруженной открытой массовой агрессии на территории Украины», — подчеркнула она во время панельной дискуссии «Выборы, которых не было: 18 подконтрольных громад без самоуправления и интернет-голосование РФ на оккупированной территории».

Айвазовская отметила, что предлагала бы правительству Украины не брать опыт Российской Федерации по проведению онлайн-голосования. По ее мнению, использовать эти методы нельзя.

«Были внесены изменения в Конституцию, в соответствии с которыми где находятся граждане Российской Федерации — там находится территория РФ. И Россия считает, что она имеет право юридическое, и ее власть уполномочена осуществлять соответствующие агрессивные меры с целью как бы "защиты" собственных граждан. Поэтому для Украины это крайне опасно. Онлайн-голосование — это метод, инструмент для втягивания украинских граждан, которые получили паспорта Российской Федерации, к сожалению, но не вышли из гражданства Украины, стать со временем дверями входа на территорию Украины Россией формально, уже в официальном порядке, не только в рамках "эффективного контроля", как определяет это международное право, но и физически», — сказала экспертка.    

Ольга Айвазовская подчеркнула, что украинская власть, органы власти, местное самоуправление должны быть эффективны, действовать правовыми методами и быть максимально открытыми, «чтобы показать, насколько мы другие, чем россияне как метод, способ и форма управления государством».

Донбасс Медиа Форум-2021 проходит 5-6 ноября. Темой форума стала адаптация к вызовам современности. 

Расписание дискуссий, а также полный список спикеров и спикерок: https://donbasmediaforum.net.

Трансляции всех дискуссий можно посмотреть на Facebook-странице Донецкого института информации.

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