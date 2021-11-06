CNN: Директор ЦРУ ездил в Москву из-за наращивания войск РФ возле границы с Украиной

Президент США Джо Байден направил в Москву директора ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием своих войск у границы с Украиной, и чтобы попытаться определить, что движет действиями России. Об этом рассказали источники CNN из Украины.



По информации телеканала, в Москве Бернс провел переговоры с высокопоставленными представителями кремлевской службы безопасности, непосредственно участвовавшими в военных действиях, в связи с тем, что США все больше обеспокоены нерегулярным перемещением войск и техники со стороны России вблизи северной границы Украины.



Администрация Байдена в последние дни активизировала свои усилия по деэскалации растущей напряженности между Москвой и Киевом, пишет CNN. Источники рассказали, что после своих встреч в России Бернс поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, пытаясь снять эту напряженность. В четверг в Киев также был направлен высокопоставленный чиновник Госдепартамента для поддержки этих усилий.



Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в пятницу, что «масштаб» и «размер единиц, которые мы видим» из России, «необычны».



Оценки мотивов России внутри администрации сильно различаются: некоторые источники сообщают CNN, что они считают, что Россия может готовиться к вторжению, в то время как другие предполагают, что они проводят учения или просто пытаются запугать Украину.

Ранее Politico опубликовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, которые как утверждает издание, подтверждают недавние сообщения СМИ о концентрации войск РФ на границе с Украиной. Украина и Россия опровергли данные заявления, назвав их «вбросом» и «сознательной дезинформацией».