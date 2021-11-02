СНБО назвал дезинформацией сообщения СМИ о концентрации войск РФ у границы с Украиной

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отрицает информацию о концентрации российских войск на границе с Украиной. Об этом он сказал в комментарии «Радио Свобода».



«Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так — то, что они там пишут, не соответствует действительности. На сегодняшний день это не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация и нам непонятно, для чего они это делают... Что будет завтра, мы не знаем, на сегодняшний день такой концентрации, такого скопления того, что они пишут, там этого нет», — отметил Данилов.



По данным секретаря СНБО, ситуация у российско-украинской границы в последние дни не менялась. Он добавил, что спутниковые фотографии следует сравнивать «со сравниваемым»: «Пусть они покажут фотографии, которые были там месяц назад, две недели назад — вы увидите одни и те же фотографии».



Ранее Politico опубликовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, которые как утверждает издание, подтверждают недавние сообщения о концентрации войск РФ на границе с Украиной.