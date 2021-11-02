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В Кремле назвали «вбросом» публикации о скоплении войск РФ возле украинской границы

02 ноября 2021, 13:16

В Кремле назвали «вбросом» публикации о скоплении войск РФ возле украинской границы

Материалы американских СМИ, которые пишут о передвижении российских войск вблизи границы с Украиной, являются «некачественным вбросом». Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Он прокомментировал статью издания Politico, которое опубликовало спутниковые снимки передвижения российской военной техники вблизи города Ельня Смоленской области, и недавнюю публикацию The Washington Post, писавшей о передвижениях российской техники вблизи украинской границы.

«Качество этих публикаций даже не стоит комментировать, и в целом на них не стоит обращать никакого внимания, потому что вы сами видели, что там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Белоруссией и так далее», — заявил Песков.

Он утверждает, что «не стоит тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами».

The Washington Post обнародовала информацию о возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы. В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие «российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России».

Кроме того, Российская группа независимых блогеров-расследователей из Conflict Intelligence Team (CIT) зафиксировала передвижение российских войск вблизи украинских границ.

В министерстве обороны Украины опровергли информацию о наращивании военного контингента Российской Федерации вблизи границ.

После этого издание Politico опубликовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, которые подтверждают недавние сообщения о концентрации войск РФ на границе с Украиной.

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