Резников объяснил, почему применение ВСУ беспилотника Bayraktar не нарушает Минские соглашения

Свеженазначенный министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, почему Украине можно было использовать беспилотник Bayraktar TB2 на Востоке Украины. Об этом он рассказал в эфире «Украине 24»



По словам Резникова, у Минских соглашений действительно есть запрет на использование беспилотников.



«Но там есть одно важное слово, которое забывают даже наши немецкие друзья — "иностранные". То есть, это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей. А мы на своей земле. И это украинский беспилотный аппарат», — отметил Резников.



По его словам, Совместный центр коммуникаций и контроля сообщил ОБСЕ о нарушении Минских соглашений со стороны боевиков, обстреливавших территорию Украины.

«Не отработал этот механизм [координации]. Поэтому, пользуясь ст. 51 Устава ООН Украина реализовала свое право на самозащиту», — добавил министр.

26 октября Украина впервые применила на Донбассе ударные беспилотники Bayraktar TB2. БПЛА ударил по батарее пророссийских боевиков, которая, по сообщениям штаба ООС, обстреливала украинские позиции вблизи Гранитного, в результате чего погиб украинский военный и были разрушены дома гражданских.





