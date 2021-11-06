Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Резников объяснил, почему применение ВСУ беспилотника Bayraktar не нарушает Минские соглашения

06 ноября 2021, 23:25

Резников объяснил, почему применение ВСУ беспилотника Bayraktar не нарушает Минские соглашения

Свеженазначенный министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, почему Украине можно было использовать беспилотник Bayraktar TB2 на Востоке Украины. Об этом он рассказал в эфире «Украине 24»

По словам Резникова, у Минских соглашений действительно есть запрет на использование беспилотников.

«Но там есть одно важное слово, которое забывают даже наши немецкие друзья — "иностранные". То есть, это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей. А мы на своей земле. И это украинский беспилотный аппарат», — отметил Резников.

По его словам, Совместный центр коммуникаций и контроля сообщил ОБСЕ о нарушении Минских соглашений со стороны боевиков, обстреливавших территорию Украины.

«Не отработал этот механизм [координации]. Поэтому, пользуясь ст. 51 Устава ООН Украина реализовала свое право на самозащиту», — добавил министр.

26 октября Украина впервые применила на Донбассе ударные беспилотники Bayraktar TB2. БПЛА ударил по батарее пророссийских боевиков, которая, по сообщениям штаба ООС, обстреливала украинские позиции вблизи Гранитного, в результате чего погиб украинский военный и были разрушены дома гражданских.


Еще по теме

Прочее
беспилотник байрактар
Люди
Алексей Резников

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:10
Россия стягивает войска: Что задумал Кремль? Донбасс сегодня ►
15:37
Донецку и Луганску передали 111 тонн гуманитарной помощи
12:54
«ДНР»: Более 400 новых случаев COVID-19 и 66 смертей
23:51
Зеленский призвал генсека Совета Европы содействовать освобождению пленников РФ
23:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 ноября
20:33
На Луганщине заочно будут судить «прокурора ЛНР»
11:59
«ДНР»: На лечении находятся почти 17 тысяч пациентов с ковидом
09:34
«ЛНР» сообщила о 103 заболевших и 12 умерших от коронавируса за сутки
21:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 ноября
17:54
У «ДНР» нет денег на содержание «Донбасс Арены», но есть «задумки»
11:44
«ДНР» заявила о 875 новых случаях COVID-19, умерли 97 человек
08:58
«ЛНР» заявила еще о 154 заболевших COVID-19, 23 пациента умерли
21:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 ноября
21:00
Для донецких школьников продлили дистанционное обучение
16:10
Медицина и не только. В «ДНР» назвали отрасли с наибольшей нехваткой кадров
все новости
23:25
Резников объяснил, почему применение ВСУ беспилотника Bayraktar не нарушает Минские соглашения
21:10
Россия стягивает войска: Что задумал Кремль? Донбасс сегодня ►
20:59
«ДІЯ» не будет работать одну ночь: переезжает в новый дата-центр
19:15
В Хабаровском крае РФ разыгрывают уголь за вакцинацию
18:43
Электроэнергия из Беларуси: доступ к импорту получила лишь одна компания. Ее создали месяц назад
17:59
В Госпогранслужбе рассказали о пассажиропотоке на КПВВ за эту неделю
17:14
Штаб ООС заявил об обстрелах на Донбассе
16:40
Ахметов собирается купить Идея Банк
15:37
Донецку и Луганску передали 111 тонн гуманитарной помощи
14:32
На Донбассе за сутки — 55 умерших и почти 2 тысячи заболевших COVID-19
13:21
Умер бывший народный депутат из Донецка Ефим Звягильский
12:54
«ДНР»: Более 400 новых случаев COVID-19 и 66 смертей
11:34
В Минздраве перечислили места, где не могут требовать сертификат о вакцинации или ПЦР-тест
10:22
CNN: Директор ЦРУ ездил в Москву из-за наращивания войск РФ возле границы с Украиной
09:36
«ЛНР»: За сутки умерли 26 пациентов с коронавирусом
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» снова проиграл «Реалу» в Лиге чемпионов
03 ноября, 21:35
Жители Мариуполя внедряют раздельный сбор и переработку мусора
02 ноября, 21:00
Мариуполь — город заводов или витрина нового Донбасса? ►
01 ноября, 15:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция