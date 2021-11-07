Миссия ОБСЕ зафиксировала беспилотник боевиков над позициями ВСУ и обстрел

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала беспилотник боевиков над позициями украинских военных в Луганской области. Об этом говорится в оперативном отчете Миссии за 6 ноября.



Как сообщают наблюдатели, инцидент произошел на западной окраине подконтрольного украинской власти поселка Болотенное в 14:15 6 ноября. Патруль Миссии услышал четыре очереди из стрелкового оружия на расстоянии менее 50 м к югу от своего местоположения.



«Через несколько секунд, когда патруль уже двигался, команда Миссии видела, как военнослужащие Вооруженных сил Украины стреляли в воздух, а также как серый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) малого радиуса действия, не принадлежавший СММ, пролетал на высоте 100–150 м над позициями Вооруженных сил Украины, а несколько позже — над патрулем Миссии, несмотря на то, что достигнутая 22 июля 2020 года договоренность о Мерах по усилению режима прекращения огня предусматривает запрет на использование любых видов летательных аппаратов. В 14:16, когда патруль продолжал движение, наблюдатели слышали и видели 1 взрыв от разрыва боеприпаса примерно в 20–30 м к юго-востоку от своего местоположения», — говорится в отчете.



Как отмечается, стрельба и взрыв произошли рядом с патрулем СММ и представляли серьезные инциденты с безопасностью для Миссии. Патруль немедленно покинул этот район и вернулся на базу в Станице Луганской.

Штаб операции Объединенных сил сообщил в сводке за 6 ноября, что в районе поселка Болотенное боевики задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросили на позиции украинских военных осколочные гранаты ВОГ-17.