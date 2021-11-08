Директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил об обеспокоенности Вашингтона в связи с концентрацией Россией войск около Украины. Об этом сообщает в понедельник CNN со ссылкой на источники.



«Директор ЦРУ Уильям Бернс провел разговор с президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе, чтобы донести серьезную обеспокоенность США относительно наращивания военной мощи [России] вдоль украинской границы», — приводит канал слова двух информированных источников.



Телеканал отмечает, что мотивы России представители администрации оценивают по-своему. Источник CNN заявил, что часть полагает, что Россия действительно может готовить вторжение, а другие — что она проводит военные учения или же просто стремится запугать Украину.

Бернс вместе с высокопоставленной американской делегацией находился в Москве 2-3 ноября. 2 ноября у главы ЦРУ прошли встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Согласно сообщению российской стороны, Бернс и Нарышкин обсудили борьбу с международным терроризмом и межведомственное взаимодействие. На встрече с Патрушевым, как указали в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ, обсуждались отношения Москвы и Вашингтона.



Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Джо Байден направил в Москву директора ЦРУ, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием войск у границы с Украиной.