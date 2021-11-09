В Украине обновлен суточный рекорд по смертности от коронавируса

За понедельник, 8 ноября, в Украине выявили 18 988 новых случаев заражения коронавирусом, что на 5 920 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 16 609 пациентов. Умерли 833 человека, что стало новым суточным рекордом смертности.



Вчера госпитализировали 2 967 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 107 489 человек. Из них выздоровели 2 537 565 пациентов, а умерли 73 390 человек.



Кроме того, вчера 240 440 человек вакцинировались от COVID-19.



С начала прививочной кампании вакцинировались 11 546 723 человека. Из них получили одну дозу вакцины — 11 546 721 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 8 038 054 человека. Всего проведено 19 584 775 прививок.