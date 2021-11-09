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Девятерым чиновникам времен Януковича объявили подозрения по «делам Майдана». Их считают членами ОПГ

09 ноября 2021, 18:05

Девятерым чиновникам времен Януковича объявили подозрения по «делам Майдана». Их считают членами ОПГ

Девятерым бывшим чиновникам времен Виктора Януковича объявлены подозрения за преступления, совершенные во время Евромайдана. Следствие считает их участниками организованной преступной группы. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений во время массовых акций протеста в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года, в результате которых погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести. В частности, им инкриминируют:

• совершение террористического акта с целью устрашения населения, что привело к наступлению тяжелых последствий и гибели людей;
• причинение участникам акций протеста телесных повреждений различной степени тяжести, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;
• превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств и повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным и общественным интересам, интересам юридических лиц;
• незаконном препятствии организации и проведению собрания, митингов, уличных походов и демонстраций.

Подозрения вручены таким бывшим чиновникам:
— министру обороны Украины;
— председателю Службы безопасности Украины и его первому заместителю — руководителю Антитеррористического центра;
— министру внутренних дел Украины и его заместителю;
— начальнику Главного управления — командующему внутренними войсками МВД Украины;
— временно исполняющему обязанности начальника Главного управления МВД Украины в г. Киеве;
— заместителю начальника Главного управления — начальнику милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве;
— командиру ГМОП «Беркут», подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве.

Уведомление о подозрении направлены в адрес последних известных мест жительства подозреваемых.

В отношении подозреваемых ведется заочное расследование.Также по ним избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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