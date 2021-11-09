Ахметов, мэр Донецка и экс-регионалы: Кто пришел проститься со Звягильским? ►

В Киеве 9 ноября попрощались с бывшим премьер-министром, народным депутатом восьми созывов Ефимом Звягильским. Он умер 6 ноября на 89-м году жизни. Среди тех, кто провожал Звягильского в последний путь — не только родные. Клуб Кабинета министров с цветами и траурными лентами посетили выходцы из ныне неподконтрольного Донецка, бывшие сотрудники, чиновники, государственные служащие, с которыми он пересекался, будучи директором шахты Засядько, мэром Донецка, партийным деятелем, народным депутатом. Ринат Ахметов, Александр Лукьянченко, Андрей Шишацкий, Татьяна Бахтеева, Юрий Бойко, Юлия Тимошенко — это неполный список тех, кого «Новости Донбасса» повстречали на прощальной церемонии.