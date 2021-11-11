Донетчина может остаться в «красной» зоне карантина до конца ноября

Донецкая область может не выйти из «красной» зоны карантины до конца ноября. Об этом сообщила и. о. генерального директора ГУ «Донецкий областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины» Марина Белоусова на брифинге в Краматорске.



«На сегодня эпидситуация в Донецкой области остается неблагоприятной. Существует большая вероятность, что "красная" зона будет у нас до конца ноября», — сказала Белоусова.



По ее словам, решающим для улучшения эпидситуации является соблюдение противоэпидемических мер, предусмотренных для «красного» уровня эпидопасности, а также ускорение массовой вакцинации.

Донецкая область с 18 октября перешла в «красную» зону карантина.