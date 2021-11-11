Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Донетчина может остаться в «красной» зоне карантина до конца ноября

11 ноября 2021, 15:57

Донетчина может остаться в «красной» зоне карантина до конца ноября

Донецкая область может не выйти из «красной» зоны карантины до конца ноября. Об этом сообщила и. о. генерального директора ГУ «Донецкий областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины» Марина Белоусова на брифинге в Краматорске.

«На сегодня эпидситуация в Донецкой области остается неблагоприятной. Существует большая вероятность, что "красная" зона будет у нас до конца ноября», — сказала Белоусова.

По ее словам, решающим для улучшения эпидситуации является соблюдение противоэпидемических мер, предусмотренных для «красного» уровня эпидопасности, а также ускорение массовой вакцинации.

Донецкая область с 18 октября перешла в «красную» зону карантина. 

Читайте также:

В Донецкой области за месяц полиция насчитала более тысячи нарушителей карантина 

Еще по теме

Прочее
Карантин коронавирус
Места
Донецкая область

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:41
КПВВ «Станица Луганская» пересекли в 6 раз больше людей, чем во время ограничений боевиков
16:02
«ДНР» примет бюджет на три года. Деньги выделит Россия
15:20
«Есть очень легкие проблески». Пушилин — о ситуации с ковидом в ОРДО
14:48
Пушилин признал нехватку угля в ОРДО для предприятий и населения
14:34
В Донецке взорвали гранату в жилом доме. Пострадала девушка
13:48
Пушилин пообещал полную отмену комендантского часа, но не сразу
13:37
«ДНР» будет увеличивать набор призывников
11:47
«ДНР» сделает наличие «паспорта ДНР» обязательным условием для «госслужбы»
11:34
«ДНР»: Почти тысяча заболевших COVID-19 за сутки и 67 умерших
11:14
«ДНР» признала, что ВСУ использовали в бою «Байрактар»
09:52
КПВВ «Еленовка» откроют 12 ноября: условия пересечения
09:48
Пушилин уволил россиянина с должности «вице-премьера ДНР»
09:27
Действие карт Ощадбанка для переселенцев и жителей ОРДЛО могут продлить до 1 апреля
09:13
«ЛНР»: 105 заболевших и 16 умерших от COVID-19 за сутки
23:54
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 ноября
все новости
16:41
КПВВ «Станица Луганская» пересекли в 6 раз больше людей, чем во время ограничений боевиков
16:30
ТКГ согласовала доступ инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты в ОРДЛО
16:10
Суд в деле Штепы отказался продлевать перерыв до выхода Славянска из «красной» зоны
16:02
«ДНР» примет бюджет на три года. Деньги выделит Россия
15:57
Донетчина может остаться в «красной» зоне карантина до конца ноября
15:46
В ОРДЛО доставили более 100 тонн гуманитарной помощи ООН
15:26
Славянской громаде вернули более 240 га земель Славкурорта
15:20
«Есть очень легкие проблески». Пушилин — о ситуации с ковидом в ОРДО
14:49
Ткаченко написал заявление об отставке с поста министра культуры
14:48
Пушилин признал нехватку угля в ОРДО для предприятий и населения
14:34
В Донецке взорвали гранату в жилом доме. Пострадала девушка
14:06
На Донбассе — почти 1600 новых случаев ковида, 42 пациента умерли
13:48
Пушилин пообещал полную отмену комендантского часа, но не сразу
13:37
«ДНР» будет увеличивать набор призывников
13:18
Зафіксуйте ціну на газ до кінця опалювального сезону разом з ГК «Нафтогаз України» (промо)
все новости
ВИДЕО
Суд поместил экс-начальника донецкой тюрьмы «Изоляция» под стражу на два месяца
10 ноября, 17:40
Экс-начальник тюрьмы «ДНР» «Изоляция» заявил, что живет в Киеве с 2019 года
10 ноября, 17:25
Ахметов, мэр Донецка и экс-регионалы: Кто пришел проститься со Звягильским? ►
09 ноября, 20:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция