В Донецкой области за месяц полиция насчитала более тысячи нарушителей карантина

В Донецкой области работают 43 рейдовые группы, которые контролируют выполнение противоэпидемических требований людьми и предприятиями. В состав этих групп входят сотрудники полиции, Госпотребслужбы, Укртрансбезопасности, муниципальной охраны, органов местного самоуправления, санитарные врачи.



С 18 октября, когда Донетчина была переведена в «красную» карантинную зону, рейдовые группы проверили 9 262 субъекта хозяйствования. Составлено 1030 административных материалов, за последние сутки – 82. Об этом рассказала старший инспектор по коммуникации Краматорского районного управления полиции Валерия Осипец на брифинге 4 ноября.



Всего с 16 марта прошлого года по фактам нарушений карантина полиция составила 3 490 админматериалов. За отсутствие масок в общественных местах полиция вынесла 20 258 постановлений.



На данный момент в Донецкой области правоохранители установили лишь один факт изготовления поддельных СOVID-сертификатов – открыто уголовное производство.

В Донецкой области, где с 18 октября установлен «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, полицейские проводят рейды.