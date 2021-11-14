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Уровень военной опасности вдоль украинских границ как перед оккупацией Крыма — Арестович

14 ноября 2021, 16:55

Уровень военной опасности вдоль украинских границ как перед оккупацией Крыма — Арестович

Советник главы Офиса президента и спикер делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает, что целью создания напряжения из-за миграционного кризиса на границе Беларуси с ЕС является Украина. Такое мнение он высказал в эфире программы «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом».

«Я думаю, что это только начало. Кризис этот будут усиливаться. Судя по заявлению Лукашенко, что туда перебросили оружие и боеприпасы с Донбасса, они планируют довести дело до стрельбы, скорее всего. А в дальнейшем, когда НАТО и ЕС погрузятся в управленческий кризис, перенести все усилия на Украину», — заявил Арестович.

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По мнению спикер делегации, «россияне создают отсеченный фланг в отношении НАТО для того, чтобы НАТО не мешала им потом осуществлять военное давление на Украину».

«Польше создают проблемы для того, чтобы НАТО решала проблемы и больше думала о своих проблемах, нежели шла на помощь Украине», — допустил он.

Параллельно с этим, продолжил Арестович, РФ нагнетает ситуацию вокруг дипломатического урегулирования конфликта на Донбассе. Так, накануне спикер российского МИД Мария Захарова начала озвучивать результаты ТКГ, когда еще шло заседание. Ее тезисы были заранее подготовлены, отметил Арестович.

«Впервые с 2014 года уровень военной опасности — политической, гибридной — похож на уровень конца 2013 — начала 2014 года, когда они уже готовились захватывать Крым», — констатировал он.

Арестович подчеркнул, что США понимают ситуацию, что выражается в усилении группировки в Черном море. Параллельно с этим украинское руководство тесно взаимодействует с руководством Польши и стран Балтии.

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