РФ нарушает минские и нормандские соглашения: Арестович — об указе Путина о товарах из ОРДЛО

Упрощение допуска Россией товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей на российский рынок — это часть общих мероприятий, которые РФ проводит сейчас на польской границе, в энергетической сфере и на оккупированных териториях Украины. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, комментируя «Новостям Донбасса» указ президента РФ Владимира Путина.



Документ предусматривает введение мер, которые смягчают условия для допуска на российские рынки товаров, изготовленных в ОРДЛО. Речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.



«Россия проверяет реакцию и нашу, и Запада на пошаговое продвижение к их цели, к их большому плану. Большой план, я думаю, заключается в том, чтобы максимально дестабилизировать гибридными способами ситуацию в самом НАТО и ЕС, точка входа — Польша-Прибалтика, и одновременно атаковать Украину. Там уже гибридно-военный вариант, они будут смотреть по реакции готовности нашей и Запада к отражению угрозы», — сказал Алексей Арестович.



По его словам, выход нового указа Путина приурочен ко встрече глав МИД Украины, Франции и Германии, «приз за несговорчивость, как считают в России».



«И безусловно, это демарш. Демарш этот осуществляется по идейному замыслу в рамках очередного этапа гибридной войны. Это действие, прямо нарушающее минские и нормандские соглашения, где прописано, что стороны удерживаются от шагов экономических и политических, которые способствуют дальнейшему разрыву оккупированных территорий с Украиной. Рублевую зону они ввели в сентябре 2015 года, провели выборы в российскую Госдуму, теперь следующий шаг — интеграция на товарном рынке. Раздача паспортов. Они последовательно нарушают нормандские и минские соглашения. Сейчас мы имеем дело с очередным этапом. Безусловно, мы дадим этому оценку и на уровне государства, и на уровне международных партнеров», — подчеркнул спикер украинской делегации в ТКГ.

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