Путин поручил приравнять товары из ОРДЛО к российским

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.



Путин поручил правительству в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров, изготовленных в ОРДЛО. Речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.



«Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений <...> допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц», — говорится в указе.



В документе отмечается, что решение об оказании поддержки было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

Украина и страны Запада считают Россию ответственной за конфликт на Донбассе. Кроме того, неоднократно отмечалось, что группировки «ДНР» и «ЛНР» подконтрольны РФ. В свою очередь Россия отказывается признавать себя стороной конфликта.