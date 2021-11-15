Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Путин поручил приравнять товары из ОРДЛО к российским

15 ноября 2021, 16:27

Путин поручил приравнять товары из ОРДЛО к российским

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Путин поручил правительству в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров, изготовленных в ОРДЛО. Речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.

«Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений <...> допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц», — говорится в указе.

В документе отмечается, что решение об оказании поддержки было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

Украина и страны Запада считают Россию ответственной за конфликт на Донбассе. Кроме того, неоднократно отмечалось, что группировки «ДНР» и «ЛНР» подконтрольны РФ. В свою очередь Россия отказывается признавать себя стороной конфликта.

Еще по теме

Люди
Владимир Путин
Прочее
ДНР ЛНР ОРДЛО

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:27
Путин поручил приравнять товары из ОРДЛО к российским
16:27
В суд передано обвинения против заместителя «мэра» Донецка
11:43
«ДНР» назвала дату доставки и количество доз российской вакцины от ковида
09:19
«ЛНР» заявила о 17 смертях за сутки от COVID-19
21:54
Главные новости Донбасса за неделю
21:30
Пропуск через луганский КПВВ упростили, Украина вернет долги по пенсиям. Дайджест НД ►
11:01
КПВВ «Еленовка» откроют 15 ноября: как пересечь
09:29
«ЛНР»: 103 человека заболели, 27 умерли от COVID-19
21:45
Задержание палача «Изоляции» и война дронов. Донбасс сегодня ►
18:56
В «ДНР» рассказали о состоянии отравившихся газом детей
12:52
«ЛНР» заявила о новых случаях коронавируса: 92 пациента, 14 смертей
12:40
В неподконтрольном Моспино пятеро детей едва не погибли из-за угарного газа
10:25
На неподконтрольной Донетчине снова 1,5 тысячи заболевших ковидом за сутки
21:31
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 ноября
19:35
Опрос из Донецка: Встреча Зеленского и Путина, привлечение США к переговорам по Донбассу
все новости
16:27
Путин поручил приравнять товары из ОРДЛО к российским
16:27
В суд передано обвинения против заместителя «мэра» Донецка
15:45
Кабмин увеличил субсидии на отопление жителям прифронтовых районов Донбасса
15:32
ВСК назвала причины, которые привели к Иловайской трагедии
14:50
Западная разведка допускает эскалацию между РФ и Украиной уже этой зимой - FT
14:30
Россия отказалась быть посредником в передаче Украиной вакцин в ОРДЛО
14:06
Кулебу пригласили на заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО
13:54
Временным директором ГП «Гарантированный покупатель» стал чиновник, разрешивший в 2014 году поставки из РФ
13:15
Генсек НАТО призвал Россию не допустить эскалации в Украине
12:39
На Луганщине выявили 49 новых случаев коронавируса
12:00
Госдеп: Миграционным кризисом Москва отвлекает внимание от своих войск вблизи границы с Украиной
11:43
«ДНР» назвала дату доставки и количество доз российской вакцины от ковида
10:36
Внутри НАТО нет консенсуса относительно членства Украины — Столтенберг
10:30
Ковид на Донетчине: 542 заболевших и один умерший за сутки
10:12
Кулеба сегодня обсудит с главами МИД Германии и Франции активизацию работы в Нормандском формате
все новости
ВИДЕО
Пропуск через луганский КПВВ упростили, Украина вернет долги по пенсиям. Дайджест НД ►
14 ноября, 21:30
Задержание палача «Изоляции» и война дронов. Донбасс сегодня ►
13 ноября, 21:45
Опрос из Донецка: Встреча Зеленского и Путина, привлечение США к переговорам по Донбассу
12 ноября, 19:35

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция