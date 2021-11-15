Кулеба сегодня обсудит с главами МИД Германии и Франции активизацию работы в Нормандском формате

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Брюссель сегодня, 15 ноября, проведет переговоры с главами МИД Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом ле Дрианом для активизации работы в Нормандском формате.



«В конце дня проведу отдельные переговоры с министрами иностранных дел Германии и Франции для активизации работы в Нормандском формате. Россия тормозит переговорный процесс, избегая встреч. Но мы настаиваем на возобновлении работы Нормандии без предварительных условий», — написал Кулеба на своей странице в Facebook.



Министр также отметил, что всего в Брюсселе у него запланировано восемь переговоров. В частности, встречи с руководством НАТО, министрами иностранных дел отдельных стран ЕС, министрами «Ассоциированного трио», заседания глав МИД Евросоюза и «Восточного партнерства», общение с журналистами.



«Ситуация по безопасности требует такого количества переговоров. Именно столь высокая дипломатическая активность помогла снизить напряжение весной 2021 года... Будем также откровенно говорить о дальнейшем развитии "Восточного партнерства" в преддверии саммита 15 декабря. В Брюсселе соберется полный состав министров Ассоциированного трио. Мы будем настаивать на дифференцированном подходе ЕС к европейской интеграции соседей», — подчеркнул Кулеба.



Также министр проанонсировал переговоры в штаб-квартире НАТО.



«Россия продолжает дестабилизировать ситуацию с безопасностью вдоль нашей границы, в более широком Черноморском регионе и на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Нарушение режима прекращения огня на Донбассе, перемещение войск, газовый шантаж, пропаганда, искусственно созданный миграционный кризис в Беларуси — все это элементы нового этапа гибридной агрессии РФ против Европы. Мы работаем с партнерами для минимизации рисков и противодействия угрозам со стороны РФ», — резюмировал Кулеба.



В Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и Россия.

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